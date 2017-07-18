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В Японии умер 105-летний «символ» активного долголетия

Общество

Сигэаки Хинохара был врачом, практикующим после 100-летнего юбилея

Токио, 18 июля 2017, 07:48 — REGNUM  В Японии на 106-м году жизни скончался долгожитель, который до последнего дня был практикующим врачом, сообщает телеканал NHK.

Сигэаки Хинохара, являвшийся в Японии символом активного долголетия, стал одним из первых, кто доказал связь между здоровым образом жизни, позитивным взглядом на жизнь и активным долголетием.

Он работал главным врачом Международной клиники Святого Луки. Также он был председателем совета директоров клиники и почетным главным врачом.

В возрасте 90 лет он написал и опубликовал свое эссе «Жить с умением», которое разошлось в Японии многомиллионным тиражом.

В 88 лет Хинохара вышел на сцену: он сыграл в мюзикле, который сам написал. А в 90 лет он выполнил свою давнюю мечту — встал за дирижерский пульт оркестра.

Смерть долгожителя наступила от дыхательной недостаточности.

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Долгожители
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