На Камчатке у жителей стали чаще выявлять болезни сердца и онкологию

Петропавловск-Камчатский, , 06:52 — REGNUM Уровень заболеваемости (различные диагнозы) на Камчатке за год снизился по числу пациентов на 5,1%, но все же остался выше общероссийского на 4,7%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, растет количество людей с болезнями сердца и кровеносной системы, но снижается число больных с психическими расстройствами и стало меньше осложнений при беременности и родах.

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По данным статистики, за 2016 год на Камчатке переболело 8 человек из каждых 10 жителей.

«По некоторым группам болезней был отмечен рост. Так, по таким болезням, как новообразования — на 8,9%, болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм — на 8,0%, болезни системы кровообращения — на 5,9% (в том числе ишемическая болезнь сердца — на 24,9%), болезни органов пищеварения — на 4,9%», — отметили статистики.

При этом снизились показатели по заболеваниям, связанным с осложнениями беременности и родов — на 9,1%, болезни нервной системы — на 8,0%, психическими расстройствами и расстройствами поведения — на 6,7%, болезни органов дыхания — на 5,3.

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Специалисты также приводят неутешительные данные по онкобольным. Их на Камчатке становится все больше. На конец 2016 года на учете в онкологическом диспансере края состояло под наблюдением 8029 пациентов со злокачественными заболеваниями.

«За год в крае выявлено 1256 пациентов с впервые установленным диагнозом «злокачественное новообразование», что составляет 40 человек в расчете на 10 000 жителей», — отметили в Камчатстате.

Как сообщало ИА REGNUM, региону не хватает анестезиологов и реаниматологов, неврологов, нейрохирургов, детских кардиологов, педиатров, эндокринологов, хирургов.

Местные депутаты поручили министру здравоохранения региона Татьяне Лемешко разработать программу по решению кадровых проблем в больницах.