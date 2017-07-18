В Нидерландах открыли мемориал погибшим в авиакатастрофе MH17

Амстердам, , 06:38 — REGNUM Спустя ровно три года после катастрофы Boeing 777, разбившегося 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, в Нидерландах открыли «живой мемориал» из 298 деревьев, посвященный памяти 298 жертвам трагедии, передает 17 июля Der Spiegel.

Деревья высадили в форме траурной ленты в парке, который находится недалеко от международного аэропорта Амстердама, откуда Boeing отправился в свой последний полет. Работы над мемориалом велись с декабря 2016 года. Вокруг монумента посадили подсолнухи.

Родственники жертв катастрофы установили около посольства России в Гааге скамейку с надписью на английском языке: «Ждем ответственности и полной ясности». В конце на русском языке написано: «Человечность превыше политики».

Как сообщало ИА REGNUM, крушение пассажирского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 «Малазийских авиалиний» из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года в Донбассе. Обломки самолета рухнули на землю в районе села Грабово, находящегося под контролем Донецкой народной республики. На борту находились 289 человек из десяти стран мира: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

В начале июля на сайте МИД Нидерландов было опубликовано сообщение, в котором говорится, что судебный процесс по делу о крушении Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» в 2014 году будет происходить в Нидерландах в соответствии с местным законодательством.

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