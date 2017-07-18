В Гватемале введено чрезвычайное положение из-за плохих дорог

Гватемала, 18 июля 2017, 05:04 — REGNUM Власти Гватемалы приняли решение о введении режима чрезвычайного ситуации в стране из-за неудовлетворительного состояния дорог. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в Twitter.
«Совет министров объявил чрезвычайное общественное положение на дорогах, расположенных на территории Гватемалы», — говорится в сообщении.
Соответствующий указ уже подписан президентом Гватемалы Джимми Моралесом, передаёт Prensa Libre.
Как отмечается, главной причиной плохого состояния дорог глава государства назвал халатное отношение чиновников и «коррупцию в предыдущих правительствах».
В этой связи в течение недели планируется представить два законопроекта, один из которых предусматривает реформу системы госзакупок, а другой позволит ликвидировать строительные компании, участвующие в коррупционных схемах.
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