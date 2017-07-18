14 миллионов на ремонт фонтанов: в Татарии прошли торги

Казань, , 05:45 — REGNUM

Услуги по ремонту фонтанов в Набережных Челнах исполкому окажет челябинская компания. На эти работы из бюджета планируют потратить 14 169 420,38 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол определения победителя.

Начальная цена в рамках торгов снизилась всего на 71,2 тыс. рублей — с 14 240 623,5 рубля. На государственный контракт претендовали две компании — МУП «Предприятие автомобильных дорог» из Набережных Челнов и ООО «ИТК-Групп» из Челябинска. Победителем была признана последняя компания. Обе запросили одинаковую цену за свои услуги.

Согласно ЕГРЮЛ, татарская компания создана в апреле 1994 года исполкомом для строительства автомобильных дорог. Компания-победитель существует с 28 декабря 2012 года. Её основная деятельность связана с архитектурой.

По госконтракту исполнитель должен будет до 30 сентября 2017 года капитально отремонтировать фонтаны на бульваре Энтузиастов. Их количество в документации не оговорено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2004 года на обновлённом бульваре Энтузиастов заработали фонтаны с подсветкой. После долгого перерыва система городских декоративных гидросооружений была восстановлена в новом качестве. В процессе реконструкции была сделана полная замена старых труб, а водонепроницаемую подсветку для фонтанов закупали в Германии.

По замыслу авторов проекта, обновлённый и благоустроенный бульвар Энтузиастов с «цветными» фонтанами со временем станет любимым местом отдыха челнинцев. О расходах на реконструкцию и строительство сооружений на благо родного города в администрации предпочли не распространяться.

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