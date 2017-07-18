США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах из Саудовской Аравии

Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Власти США отменили запрет на провоз в ручной клади ноутбуков и другой крупной электронной техники на рейсах национальной авиакомпании Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

Как отмечается, Саудовская Аравия стала последней ближневосточной страной, с которой было снято данное ограничение.

Напомним, запрет на провоз в салоне самолёта электронных устройств размером больше мобильного телефона на ряде международных авиарейсов был введён властями США в марте 2017 года из соображений безопасности.

Ограничения затронули девять авиакомпаний из восьми государств преимущественно мусульманским населением — Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

В начале июля запрет был снят для рейсов, вылетающих из аэропортов Стамбула и Абу-Даби. Брать на борт электронные гаджеты разрешили пассажирам авиакомпаний Etihad Airways, Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways. Позднее запрет был снят также для рейсов авиакомпаний Royal Jordanian Airline, Kuwait Airways и EgyptAir.

Соответствующее решение было принято администрацией транспортной безопасности США после проверки мер безопасности на рейсах этих перевозчиков.