Роспотребнадзор назвал водоёмы в Москве, пригодные для купания

Москва, , 02:56 — REGNUM Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей одобрена эксплуатация восьми зон отдыха с купанием на территории Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Как отмечается, всего на территории города — одиннадцать зон отдыха с купанием. Однако две из них (Мещерское и пляж «Левобережный») в настоящее время находятся на реконструкции, а ещё одна (зона отдыха «Большой Садовый пруд») — на надзоре Федерального медико-биологического агентства.

В список безопасных зон отдыха с купанием входят Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Тропарёво, Большой городской пруд, Озеро «Чёрное», Озеро «Белое» и Школьное озеро.

Также принят на эксплуатацию пляжный комплекс «Бич Клаб», однако купание там временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов.

Кроме этого, по данным Роспотребнадзора, в столице действуют 48 зон отдыха, где водоёмы признаны непригодными для купания, десять из них в данный момент находятся на реконструкции.

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