Свадебный скандал в Ингушетии закончился отставкой главы села

Магас, , 21:09 — REGNUM В Ингушетии ушел в отставку из-за пьяной выходки сына на свадьбе глава администрации села Али-Юрт.

«Рашид Гагиев сложил с себя полномочия главы администрации сельского поселения Али-Юрт после поступка сына, который не соответствует традициям ингушского народа», — прокомментировали в пресс-службе руководителя Ингушетии.

Видео, появившееся в соцсети, вызвало широкий общественный резонанс в республике и за ее пределами. Молодой человек, приглашенный на свадьбу друга, находясь в явно не трезвом состоянии, выливает на невесту из бутылки алкоголь. Таким образом он пытается по-своему исполнить старинный ингушский обычай «мот бастр», что в переводе означает развязывание невесте языка.

Девушка от такой пьяной выходки через секунду падает в обморок. Видно, что за происходящим наблюдают несколько человек, в том числе и достаточно взрослых, тем не менее, остановить такое оскорбление никто не попытался.

Поступок молодого ингуша на свадьбе возмутил главу республики Юнус-Бека Евкурова.

«Неуважение к невесте, проявленное так называемым другом жениха, стало свидетельством падения нравов среди определенного контингента нашей молодежи и отсутствия должного воспитания со стороны родителей. Удивляет тот факт, что этот «друг» приходится сыном главе села, от которого, увы, не последовало адекватной реакции», — написал ранее в своем Instagram Юнус Бек-Евкуров.

По поводу инцидента было созвано совещание, на котором Евкуров, осудив поступок «героя», заявил:

«Выставлять в пьяном виде свою глупость напоказ является позором для всей семьи, да и тейпа. Такие поступки приводят к дальнейшей эскалации конфликта между фамилиями».

Обратившись к министру по национальной политике Улану Евлоеву и сотрудникам религиозного отдела администрации главы РИ, он потребовал активно принимать участие в жизни молодежи, разъяснять парням и девушкам, как они должны вести себя в общественных местах.

В исламе недопустимо обижать того, кто слабее тебя, «тем более, если этот человек — а в данном случае невеста — проявлял ранее к вам свое уважение», заявил помощник-советник главы республики Магомед-хаджи Албогачиев. Он также подчеркнул, что отец обязан отвечать за действия своего ребенка, в каком бы возрасте тот не был.

Глава региона дал поручение провести в отношении главы села Али-юрт служебное разбирательство. Правовую оценку произошедшему инциденту он поручил дать аппарату Совбеза.