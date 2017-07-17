Вынесен приговор «золотым парашютистам» из бывшего ГУ МВД по СЗФО

Санкт-Петербург, , 20:54 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении группы бывших руководителей Главного управления МВД России по СЗФО, которое было упразднено президентом. Пять фигурантов уголовного дела о служебном подлоге, присвоении средств и покушении на мошенничество признаны виновными приговорены к различным срокам лишения свободы. Для двоих из них наказание стало условным. Об этом сообщила 17 июля пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Резонансное уголовное дело получило широкую известность в СМИ как дело о «золотых парашютах», которые, по версии следствия, организовала себе и приближенным лицам верхушка полицейского Главка, узнав о ликвидации ГУ МВД по СЗФО по указу президента.

Напомним, бывшего начальника ГУ Виталия Быкова и подчиненных ему руководителей Александра Монастыршина, Ивана Лозюка, Светлану Шатову и Ирину Бурханову обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

«По версии следствия, после ликвидации ГУ в мае 2014 г. указанные лица, не имея полномочий распоряжаться вверенным имуществом, изготовили, подписали и зарегистрировали прошедшими датами приказы, на основании которых 32 бывшим сотрудникам была выплачена премия на сумму более 19 млн рублей», — сообщала Генпрокуратура РФ.

Кроме того, как считало следствие, Быков, Монастыршин и Лозюк пытались оформить 21 квартиру на указанных ими лиц, многие из которых не проходили службу в органах МВД, а являлись родственниками или близкими знакомыми обвиняемых. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Главный фигурант дела, Виталий Быков, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 ч.4; ст.292 ч.2; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ. По совокупности ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Быков лишен звания генерал-майора полиции.

Иван Лозюк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ. Он приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года, и лишен звания полковника внутренней службы.

Светлана Шатова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 ч.4; ст.292 ч.2 УК РФ. Она получила 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Ирина Бурханова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.33 ч.5, ст.160 ч.4; ст.292 ч.2 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, условно и испытательным сроком в 2 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Александр Монастыршин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ. Бывшему заместителю ГУ МВД по СЗФО назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Он лишен звания полковника полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2014 года президент Владимир Путин своим указом расформировал главки МВД по федеральным округам. У тому моменту на счетах в главке МВД по СЗФО скопилось порядка 19 миллионов рублей. Эти деньги должны были поступить в бюджет, но вместо этого задним числом были изготовлены подложные приказы, исходя из которых следовало, что все средства ещё ранее Быков в виде премий за хорошую работу распределил между самим собой и своими подчиненными. При этом премии были выплачены только руководству главка, а не его рядовым сотрудникам.

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