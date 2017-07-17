Многомиллионный долг по зарплате в мурманском вузе погасят до конца месяца

Мурманск, , 20:01 — REGNUM

Крупный долг по зарплате в Мурманском государственном техническом университете будет погашен в полном объёме до конца месяца. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее заявление от имени руководителя образовательной организации Сергея Агаркова размещено на сайте вуза.

«На сегодняшний день это — в буквальном смысле самая кричащая проблема для университета, — признал ректор Агарков. — Мы продолжаем работать над её решением в тесном взаимодействии с Федеральным агентством по рыболовству и Министерством образования и науки РФ. Полностью вопрос погашения задолженности будет решён до 31 июля 2017 года включительно».

По данным администрации университета, задолженность погасят после завершения формальной процедуры.

«Погашение задолженности станет возможным после подписания соглашения о государственном задании услуг образования с новым Учредителем (Минобрнауки России), которое находится в завершающей стадии, — пояснили в пресс-службе МГТУ. — Эта процедура является обязательной с точки зрения соблюдения требований Бюджетного Кодекса, после которой появляется законодательное право на перечисление средств федерального бюджета исполнителю государственной услуги образования».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что 1100 работников Мурманского государственного технического университета вот уже полтора месяца не получают никаких выплат от работодателя.

Как сообщало ИА REGNUM, университет впервые столкнулся с подобной проблемой, её связывают со сменой учредителя с Федерального агентства по рыболовству на Министерство образования и науки РФ, которая произошла 29 июня 2017 года. По данным МГТУ, после того, как Росрыболовство было вынуждено отказаться от «мореходки», более 70 миллионов рублей будто растворились в воздухе.

Добавим, происходящее в университете заинтересовало следователей: в пятницу, 14 июля, в Мурманске началась проверка по факту образования многомиллионной задолженности перед работниками технического университета.

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