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Фонд Горчакова и ИА REGNUM проводят медиашколу в Чечне

Общество

Реализация молодёжной политики и способы представления России в мировом информационном пространстве стали основными вопросами, обсуждаемыми в рамках молодежной медиашколы «Грозный 2017»

Грозный, 17 июля 2017, 19:25 — REGNUM  

Школа стартовала, сегодня 17 июля, в Чеченской республике. «У российского обывателя есть ощущение, что тут все покрыто толстым слоем сусального золота. У журналистов к этой республике тоже много вопросов, а тут их как раз можно задать напрямую», — отметил Роман Гришенин, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Тот факт, что Чеченская республика готова ответить на вопросы подтвердил и министр по делам молодёжи Иса Ибрагимов, он добавил и то, что республика готова к дискуссии.

В рамках первого дня медиашколы журналисты обсудили с экспертами вопросы оттока молодёжи из республики на учебу, ужесточение контроля за проведением ЕГЭ, правовой ответ на провокационные публикации ряда СМИ, отсутствие на территории республики детских домов и многое другое.

В мероприятии принимают участие более 30 молодых журналистов экспертов из России, Армении, Грузии, Абхазии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Белоруссии.

Международная Молодежная медиашкола завершит свою работу в пятницу, 21июля на озере Кезенной Ам. Медиашкола проходит при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, ИА REGNUM и Министерства Чеченской республики по делам молодёжи.

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Жизнь ИА REGNUM