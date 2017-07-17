Бердская улица с названием в 132 знака попала в книгу рекордов России

Бердск, Новосибирская область, , 18:55 — REGNUM Одна из улиц города Бердска в Новосибирской области, название которой почти год состояло из 15 слов или 132 знаков без пробелов, попала в книгу рекордов страны как «Самое длинное название улицы в России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в мае 2016 года улице было присвоено название: «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства».

Тогда местные власти уверяли, что по-другому это место называть нельзя, потому как земля, на которой уже находились жилые дома, была официально оформлена под сельскохозяйственные нужды. Для того, чтобы территорию признали жилой, людям, проживающим здесь, предлагалось разработать за свой счёт план застройки и утвердить его на градостроительном совете.

Протяжённость улицы, которая расположена в микрорайоне Юго-Западный в Бердске, составляет около 500 метров, на ней живут 26 человек. И чтобы добиться нормального адреса, её жителям пришлось судиться с местной администрацией. Жильцы уверяли, что жить по адресу длинной в 15 слов неудобно: даже врачам скорой помощи приходилось объяснять как проехать, не говоря уже об оформлении документов, куда наименование улицы часто просто не помещалось. И не так давно жители домов, расположенных на улице с самым длинным названием в России, одержали победу. Теперь улица называется Стартовой. Новое название улице было присвоено в феврале 2017 года.