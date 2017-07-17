«Территорию смыслов на Клязьме» посетили представители российского бизнеса

Дворики, Владимирская область, , 18:44 — REGNUM С участниками смены «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса» образовательного лагеря «Территория смыслов на Клязьме» встретился уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Самая главная идеология сегодня — добиться того, чтобы люди стали более самостоятельными и активными, были более энергичными и сами больше хотели расти в профессиональном плане», — отметил Борис Титов в дискуссии с участниками смены.

Также, по его словам, сильная экономика сегодня «должна базироваться на мощном IT-секторе и успешно экспортировать «умные» технологии».

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров анонсировал открытие образовательной онлай-платформы для предпринимателей и бизнесменов.

«В декабре будет создана открытая образовательная платформа, на которой мы соберём лучшие бизнес-практики и лучшие онлайн-курсы по ведению бизнеса и предпринимательству от ведущих зарубежных и российских вузов», — заявил Шаров.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи об инициативе создания в Калининградской области рабочей группы из представителей бизнеса и власти для решения проблем малого предпринимательства, президент «Опоры России» Александр Калинин отметил важность самоорганизации для решения подобных вопросов и предложил площадку своей структуры для организации подобного института.

В свою очередь, президент управляющий компании «ГОСТ Отель Менеджмент», которая входит в финансово-промышленную группу «Базовый элемент», Руслан Терекбаев подытожил встречу, отметив, что молодым людям сегодня с первого учебного дня в вузе необходимо знать и понимать, чем именно они хотят заниматься в будущем, а заметная роль в любом бизнесе должна отводиться проектам социальной направленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года.

В этом году площадка принимает семь тематических смен. Участниками третьей образовательной смены стали 1000 молодых специалистов в сфере экономики и бизнеса.

Партнёрами третьей смены форума являются Центр стратегических разработок, ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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