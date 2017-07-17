Центральную магистраль в Сергиев-Посаде сделают пешеходной

Сергиев-Посад, Московская область, , 18:22 — REGNUM Проспект Красной Армии в Сергиевом Посаде планируют сделать пешеходным. Об этом губернатор Московской области заявил 17 июля на канале «Россия-1». Глава подмосковной администрации сообщил, что для реализации проекта планируется построить скоростную объездную трассу, передал корреспондент ИА REGNUM.

Проспект Красной Апмии в Сергиевом Посаде пересекает весь город. Он постоянно загружен транзитным транспортом, что создаёт большие неудобства как для жителей, так и для многочисленных туристов, приезжающих в Троице-Сергиеву лавру.

«Постоянное интенсивное движение ничего хорошего не сулит. Мы реализуем проект, который закончим в начале 2019 года. Это будет скоростная объездная дорога Сергиево-Посада, которая позволит вывести весь транзитный транспорт. И, как мы и договаривались, часть проспекта Красной Армии будем делать пешеходной» — заявил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья также отметил, что целью проекта является достижение максимального комфорта для жителей и туристов.

Объездная дорога Сергиево-Посада строится в три этапа. Первый уже запущен. Второй обещают закончить в ноябре. А полностью дорога намечена к сдаче в 2019-м году. Общая протяжённость всех участков составляет 11 километров. Магистраль пройдёт от трассы М-8 до Сергиева Посада по направлению к селу Благовещенье, в районе которого планируется размещение общественных и паломнических центров. От села трасса будет следовать вдоль границы города Сергиева Посада. Дорога будет четырёхполосной. Всего бюджету области она обойдется в 7 млрд рублей.

Ранее глава региона сообщал, что скоростную дорогу «Западный объезд Сергиева Посада» планируют ввести в строй через полтора года.

Сергиев Посад — единственный город Подмосковья, включенный в Золотое кольцо России. Ежегодно его посещает около миллиона паломников и туристов.