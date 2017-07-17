Украинские пограничники по 13 часов «маринуют» желающих попасть в Крым

Симферополь, , 18:08 — REGNUM Тысячи туристов, желающие попасть в Крым с Украины, вынуждены часами томиться под палящим солнцем в километровых очередях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

«К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них «немало терпения и нервов», а у некоторых и здоровье. В километровых очередях перед украинским КПВВ по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем. По сведениям опрашиваемых, в субботу, 15 июля, из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» в среднем составляло порядка 13 часов», — уточнили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

В свою очередь, российские пункты пропуска работают в штатном режиме, без сбоев, приводящих к большому скоплению машин перед шлагбаумами КПП.

«Многосторонний автомобильный пункт пропуска Джанкой, а именно на него пришелся наибольший объём пассажиропотока, ввиду сезонного увеличения числа туристов задействовал 10 полос оформления как на въезде в Крым, так и в обратном направлении», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Украины с Крымом некоторые предприимчивые граждане продают места в очереди к КПП. В частности, в июне водителю Mercedes предлагалось сократить время ожидания в очереди за 500 гривен, в то время как для водителей Porsche услуга стоила уже в три раза дороже.

Также отметим, что в начале мая Пограничная служба ФСБ РФ по Республике Крым сообщила о том, что на границе с украинской стороны регулярно в конце недели выстраиваются очереди из автомобилей из-за крайне медленного процесса проверки документов и досмотра автомобилей.

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