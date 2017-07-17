ФАС заподозрила крупное издательство в плагиате

Москва, , 17:58 — REGNUM У Федеральной монопольной службы появились подозрения в отношении издательства «Эксмо». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, издательство заподозрили в плагиате оформления книг серии «Всемирная литература». Как считают в ФАС, внешний вид книг «Всемирная литература» «полностью копирует оформление книг серии «Мировая классика» от ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус». Ведомство усмотрело в действиях «Эксмо» нарушение п.2 ст. 14.6 антимонопольного законодательства России, связанное с копированием или имитацией конкурентами внешнего вида товара.

По словам партнёра юридической фирмы Nevsky IP Law Кирилла Митягина, за нарушение антимонопольного регулирования юридическому лицу, в данном случае издательству «Эксмо», грозит санкция для юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или штраф в размере суммы выручки от реализации товара.

«Сама недобросовестная конкуренция влечет за собой штраф до 500 тысяч рублей, а если это связано с введением товара в оборот, то не менее 100 тысяч рублей и от 0,01% до 0,15% от размера суммы выручки нарушителя от реализации товара», — подчеркнул Митягин.

Он также отметил, что деятельность издательства не могут приостановить, так как подобной законодательной нормы нет. При этом правообладатели, чьи права, по их мнению, нарушены, могут обратиться с претензией сначала к нарушителю-издательству, и если в добровольном порядке издательство не прекратит нарушения или не согласится с тем, что это нарушение имеет место, то правообладатель может обратиться в суд.

Впрочем, окончательного решения ещё нет, а вину ещё предстоит доказать. Комментарий издательства корреспонденту ИА REGNUM получить пока не удалось.

Отметим, что «Азбука-Аттикус» разработала оформление «Мировой классики» в 2012 году, в то время как «Эксмо» оформило серию «Всемирная литература» в 2016 году. Как замечают в антимонопольном ведомстве, в некоторых магазинах книги этих серий стояли рядом друг с другом, что могло ввести потребителей в заблуждение в отношении товара и его производителя. По заявлению «Азбуки-Аттикус», использованное «Эксмо» оформление копирует оформление книг серии «Мировая литература» до степени смешения. Это также подтвердило заключение «Союза Дизайнеров Москвы», составленное в декабре 2016 года.

По словам юриста Кирилла Митягина, нарушение конкуренции и нарушение авторских прав — это две разные вещи, права на дизайн являются авторскими правами. За их нарушение может быть компенсация в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов либо штраф в размере двойной стоимости экземпляров этих произведений.

Отметим, что издательство «Эксмо» основано в 1991 году. В 2013 году в его состав вошло издательство «АСТ», образовав группу «ЭКСМО-АСТ».