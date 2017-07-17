В Ярославской области усадьбу Голициных-Гагариных пустят с молотка

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:50 — REGNUM В Переславском районе Ярославской области продадут объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Голицыных — Гагариных, 1790-е гг.». Он включен в план приватизации областной собственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Усадьба, ранее принадлежавшая князю Василию Гагарину, расположена в центральной части села Гагаринская Новоселка на берегу реки Кубри. Усaдебный ансамбль создавался в конце XVIII — начале XIX вв. До настоящего времени в сохранился усадебный жилой дом и часть парка.

Раньше на территории усадьбы находился психоневрологический интернат, который был закрыт. Правительство планировало получить более 30 миллионов рублей в бюджет региона от продажи объекта.

«Мы недавно провели переоценку стоимости усадьбы с учетом земельного участка. Думаем, что стоимость объекта культурного наследия вырастет до 45−47 миллионов рублей. На нового собственника или собственников возложат обязательства по обеспечению сохранности и реставрации объектов, представляющих культурно-историческую ценность», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела управления казной департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Юлия Рязанова.

Торги пока не объявлены.