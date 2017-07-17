ГД ужесточит наказание за склонение к самоубийству детей через интернет

Москва, , 17:36 — REGNUM Законопроект, повышающий ответственность за склонение детей к самоубийству посредством интернета, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Владимиром Васильевым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля. Предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний до пятнадцати лет.

При этом статья 110.1 КоАП дополняется новой частью шестой, устанавливающей повышенную ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних лиц или лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, от восьми до пятнадцати лет лишения свободы — соразмерно ответственности за убийство.