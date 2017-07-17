В Калужской области из-за недобора закрывают профтехучилища

Калуга, , 17:19 — REGNUM Калужская молодежь не стремиться поступать в профучилища региона. Из-за недобора многие учреждения среднего профессионального образования вынуждены оптимизировать или закрывать. Об этом 17 июля напомнил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас система образования сейчас достаточно либеральная и в том числе в оценках. Мне не совсем нравится, когда мы вручаем золотые медали и есть тройка по каким то — предметам. Если он девять лет еле-еле из четверти в четверть тянулся и добавим еще два года, то, что он там получит, какие знания? Зато все училища профессионального образования позакрывали, потому что, некому там учиться», — заявил Анатолий Артамонов.

Речь о дальнейшей учёбе девятиклассников возникла на заседании правительства области из-за недавнего инцидента происшедшего в обнинской средней школе № 16. Здесь ученика девятого класса не хотели переводить в 10-й класс, несмотря на заявление школьника, положительную успеваемость и сдачу экзаменов, Директор школы сообщила родителям учащегося, что в дальнейшем, уже девятиклассника, их ребенка обязательно отчислят за неуспеваемость в первом полугодии и предлагала им забрать документы из школы. Директор даже заставила ученика писать дополнительную контрольную работу по физике и проверочную работу по химии. Руководителя школы не смутило то, что, федеральный закон об образовании запрещает неуспеваемость учащегося, считать. как основание к его отчислению. Согласно закону, основанием для не зачисления в 10-ый класс может стать только отсутствие мест для зачисления.

«Закон есть закон и его необходимо выполнять в том виде, в котором он существует, сказал по данному поводу губернатор Анатолий Артамонов. Выводы должны быть сделаны соответствующие. Это самоуправство и в любом учреждении можно навести порядок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области учащиеся мятлевского и товарковского профессиональных училищ стали студентами Детчинского аграрного колледжа и Калужского транспортно-технологического техникума, а думиничское училище сделали филиалом Сухиничского профессионального лицея.

Как утверждали в министерстве образования и науки области, речь шла не о ликвидации профучилищ, как таковых, а только об их реорганизации. Между тем, по мнению преподавателей, реорганизация мятлевского и товарковского профучилищ, где централизованно готовили специалистов для сельского хозяйства, более похожа на ликвидацию этих учебных заведений.

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