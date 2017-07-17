«Решение Польши по памятникам может спровоцировать волну неонацизма»

Москва, , 16:53 — REGNUM Подписанные президентом Польши поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников советским воинам-освободителям, демонстрируют близорукость государственной позиции этой страны и неуважение к исторической правде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делами Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Польские политики, посчитавшие возможным принять этот варварский закон, пытаются стереть с лица Польши память о дружбе наших народов и о подвиге свыше полумиллиона советских солдат, которые погибли, освобождая польские города и села от нацистов. Таким диким образом власти страны глумятся над памятью погибших героев, втаптывают в грязь подвиг оставшихся в живых ветеранов, переписывают историю своей страны и Второй мировой войны, в которой от рук фашистов погибли многие миллионы людей разных национальностей, в том числе и поляков. Кроме того, подобная позиция властей Польши может спровоцировать новую волну неонацизма и других радикальных движений в Европе», — сказал парламентарий.

Президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, предусматривающие снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Памятники и другие подобные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или на территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.