«Волонтеры Победы» навестят участников Сталинградской битвы

Москва, , 16:41 — REGNUM В день 75-й годовщины начала Сталинградской битвы, добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городах России навестят ветеранов легендарного сражения, изменившего ход Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Встречи с ветеранами положат начало череде мероприятий, посвященных юбилею Сталинградской битвы. Во время посещения ветеранов «Волонтеры Победы» запишут их личные истории и воспоминания. Эти истории лягут в основу Всероссийского исторического квеста, который пройдет по всей стране 2 февраля 2018 года. Помимо этого, добровольцы Движения окажут помощь ветеранам в уборке квартир, покупке продуктов и медикаментов, а в дальнейшем организуют и обеспечат волонтерское сопровождение других крупных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» действует при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр».

3 мая 2017 года Распоряжением Правительства РФ №855-р «Волонтеры Победы» вошли в состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и стали ключевой организацией, обеспечивающей волонтерское сопровождение мероприятий, посвященных годовщине легендарного сражения.