Власти ЛНР выделили 7 млн. рублей для реализации молодежных инициатив

Луганск, , 16:38 — REGNUM Руководство ЛНР в первом полугодии 2017 года выделили на реализацию молодежных проектов около семи млн рублей. Об этом сегодня, 17 июля, на брифинге в Луганске сообщил первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич.

«На сегодняшний день глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий обозначил приоритеты, которые стратегически важны для ЛНР в сфере молодежной политики. Наверное, яркое тому подтверждение — это выделение порядка семи миллионов рублей только в первом полугодии на реализацию проектов молодежи. Сегодня уже по городам и районам большая часть проектов, реализация которых стартовала в апреле текущего года, практически завершена, и мы рассчитываем, что к сентябрю оставшиеся территории подтянутся, и мы откроем торжественный проект в Первомайске и Кировске, и на очереди у нас будет молодежный проект по Луганску и по Антрациту», — отметил первый замминистра.

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Кроме того, Сергей Назаревич рассказал, что республика задействует в реализации молодежной политики всю систему исполнительной власти ЛНР.

«Вообще система государственной молодежной политики настолько обширна, что здесь задействована абсолютно вся система исполнительных органов государственной власти. Потому что и образование, и здравоохранение, и система МВД, и Министерство труда и социальной политики — абсолютно все органы исполнительной власти в той или иной степени занимаются реализацией государственной молодежной политики», — заявил Назаревич.

Также замминистра проинформировал, что около тысячи жителей с подконтрольных Украине территорий Донбасса посетили 18 мероприятий Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, реализованных в апреле, мае, июне 2017 года в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

«За второй квартал было проведено 18 мероприятий. Это десять мероприятий в сфере спорта и восемь мероприятий в сфере культуры, включая цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. У нас порядка 400 человек приняли участие только во втором квартале в спортивных и культурных мероприятиях в рамках реализации гуманитарной программы. Но мы не можем подсчитать то количество людей с нашей территории Донбасса, находящихся под контролем Киева, в акции «Бессмертный полк» — их было около тысячи человек, а то и больше, это люди, которые озвучивали свое желание принять участие в акции», — сообщил он.

При этом Назаревич подчеркнул, что из соображений безопасности не все участники мероприятий, прибывшие с подконтрольных Киеву территорий, открыто заявляли о себе. Читайте также: Первоклассников ЛНР оденут безвозмездно

«И в рамках этих мероприятий мы выплатили или завершаем выплаты в сфере спорта — призовой фонд на сумму около миллиона рублей. То есть мы даем возможность ребятам с территории Донбасса, временно находящегося под контролем Украины, приехать к нам, поучаствовать в соревнованиях. Мы им показываем, что мы открыты и создаем все возможные условия для реализации их творческого и спортивного потенциала», — добавил Назаревич.