В ДНР отрицают наличие практики двойных дипломов с российскими вузами

Донецк, , 16:31 — REGNUM В ДНР нет практики выдачи студентам двойных дипломов (ДНР и РФ). Чтобы получить российский диплом студент из Донбасса должен пройти полноценный учебный курс в вузе РФ и защитить отдельную дипломную работу. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

«С 2014 года подобные программы действуют в каждом вузе республики, с каждым годом расширяясь и охватывая все больший спектр специальностей. При этом особо подчеркнем, что этот процесс не является так называемой программой двойных дипломов, которой в действительности никогда не было. Однако это не мешает украинским пропагандистам из года в год говорить о ней. В реальности практически любой выпускник любого вуза Донецкой Народной Республики имеет возможность получения российского диплома. Однако стоит понимать, что каждый студент обязан не просто прибыть в тот или иной вуз-партнер, но и пройти полноценный учебный курс и защитить отдельную дипломную работу, а не подать старую, с измененным титульным листом», — говорится в сообщении.

Министерство образования и науки ДНР опровергло информацию украинских СМИ, заверив, что большинство российских вузов бесплатно обучают студентов ДНР на экстернатной форме. В то же время министерство не уточнило, какие именно российские вузы предоставляют бесплатное образование.

«Авторы «сенсации», традиционно опираясь на анонимные источники, говорят о необходимости оплаты. Действительно, экстернатная форма обучения является платной, причем во всем мире, и студенту необходимо также оплатить дорогу. Однако в материале умалчивается тот факт, что большинство наших коллег из России идут навстречу студентам Донбасса, не беря ни копейки за обучение, а также предоставляя общежитие. Именно благодаря этому счет выпускников вузов республики, получивших российские дипломы, уже идет даже не на сотни», — отмечается в материале.

По данным пресс-службы, за последнюю неделю до 100 студентов ДНР получили дипломы российского образца.

«Только за последнюю неделю документы об образовании российского образца получили около ста человек, причем только в двух вузах: Донецком национальном медицинском и в Донецком национальном техническом университете. Поэтому мы напоминаем всем жителям Донбасса о необходимости доверять только официальной информации и не поддаваться на провокации отдельных лиц, целью которых является лишь стремление к очернению нашего государства и народа», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года выпускникам Донбасской юридической академии (ДЮА) и Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) были вручены дипломы российских вузов. В частности восемь выпускников ДЮА получили дипломы Юго-Западного государственного университета (г. Курск, РФ).

«Мы первые среди вузов ДНР и факультетов юридической направленности вручаем дипломы Российской Федерации. Это очень почетно и приятно, потому что проделана большая и сложная работа, чтобы войти в синхронизацию с нашими вузами-партнерами в учебно-плановых программах… Наш партнер — Курский Юго-Западный государственный университет. Кроме того, мы работаем с Самарой, Воронежем и т.п.», — сказал ректора академии Сергей Гончаров.

При этом6 июля дипломы Усинского филиала Ухтинского технического госуниверситета (РФ) получили 29 выпускников Донецкого национального технического университета.

«Всего профессиональную переподготовку в Усинском филиале Ухтинского государственного технического университета прошли 29 бакалавров и магистров ДонНТУ. Она велась по двум направлениям: экономико-правовому обеспечению деятельности ТЭК, а также разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений», — сообщала пресс-служба Совмина ДНР.

Напомним, в июне 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что школы республики завершили процесс русификации.

«За три учебных года в общеобразовательных организациях ДНР поэтапно прошел переход на русский язык обучения», — рассказал Захарченко. По его словам, процесс начался в 2014 году. Тогда на русском обучалось 50% учащихся, в 2015 — 88%. В настоящее же время эта цифра достигла 100%.