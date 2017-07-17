В Иловайске (ДНР) восстанавливается жилой фонд, пострадавший после «котла»

Донецк, , 16:16 — REGNUM Летом 2014 года город Иловайск, расположенный в 35 километрах к востоку от Донецка, где находится крупный железнодорожный узел, значительно пострадал от активных боевых действий.

Как рассказал 17 июля 2017 года глава администрации города Иловайска Сергей Муковнин, восстановление жилого фонда продолжается.

«В 2014—2015 году были восстановлены все объекты социальной сферы — школы, детские сады, больницы, предприятия, обеспечивающие энергоснабжение, водоснабжение. В 2017 году у нас уже ведется ремонт и восстановление 34 многоквартирных домов, пострадавших в ходе боевых действий. Также уже восстановлено 34 разрушенных дома частного сектора, выданы строительные материалы еще на 70 пострадавших домов. По некоторым домам ведутся работы своими силами, кроме этого, трудятся и строительные бригады», — прокомментировал он.

Напомним, что боевые действия, позже названные «Иловайским котлом», начались в ночь на 19 августа 2014 года, когда украинские военные штурмом взяли большую часть Иловайска, занятого ополчением.

В результате продолжительных боев, в ходе которых о контроле над Иловайском объявляла то одна, то другая сторона, ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов Нацгвардии. В «котле» оказалась часть батальона Нацгвардии «Донбасс», а также батальоны МВД «Свитязь», «Миротворец», «Днепр» и «Херсон».

Точное число жертв, погибших в «Иловайском котле», неизвестно до сих пор.

Продолжающаяся война не дает возможность в полную силу заняться восстановлением всех разрушенный домов. Однако в 2016 году в Иловайске были построены и сданы дома для тех, кто потерял жилье. Его получили 30 семей.

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