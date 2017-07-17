Самый большой новый храм Ленобласти построят в 2018 году в Кудрово

Кудрово, Ленинградская область, , 16:05 — REGNUM Собор святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, самый крупный из строящихся на сегодняшний день в регионе, обрёл купол и крест. Об этом сегодня, 17 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Храм Выборгской епархии Русской Православной Церкви с февраля 2015 года возводится на берегу реки Оккервиль по проекту древнейшего монастырского храма Москвы XV века Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря.

Высота собра в Кудрово — 57 метров, вместимость составляет 2,5 тыс. человек, что делает его самым крупным храмом Ленинградской области, из числа строящихся и построенных в современный период. Завершение возведения храма в Кудрово запланировано на первую половину 2018 года.

Воздвижение купола и креста в воскресенье, 16 июля, состоялось по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в присутствии верующих. Церемонию посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, представители администрации региона и Всеволожского района.

Вместимость возведенного в 2013 году в Кудрово малого храма Ватопедской иконы Божьей Матери «Отрада или Утешение» оказалась недостаточной. Первая Пасха в нем, как и регулярные богослужения, собрала большое количество прихожан, что свидетельствовало о необходимости более вместительного храма.

В 2015 году приход приобрел для нового храма девять воронежских колоколов, возвещающих о начале богослужения.

Отметим, в основном в Ленинградской области строятся небольшие храмы, что связано невысокой плотностью населения и, как следствие, небольшим количеством прихожан. Однако деревня Кудрово, расположенная на юго-восточной границе Петербурга и Ленобласти, за восемь лет активной застройки фактически превратилась в продолжение Северной столицы с соответствующей плотностью населения. В ближайшем будущем деревня Кудрово получит статус города.

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Одними из самых крупных среди современных храмов Ленинградской области является храм Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юкки Всеволожского района и восстанавливаемый в селе Путилово Кировского района храм Тихвинской иконы Божией Матери. Также большим храмом считается, например, Свято-Троицкий собор Александро-Свирского монастыря и Спасо-Преображенский Тихвинского монастыря.