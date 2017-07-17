В Псковской области 20 человек набрали на ЕГЭ 100 баллов

Псков, , 15:57 — REGNUM В 2017 году в Псковской области на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 20 человек набрали 100 баллов — на одного больше, чем в прошлом году. Об этом сегодня, 17 июля, заявил начальник областного управления образования Александр Седунов.

Наивысший балл выпускники получили по химии, литературе и русскому языку. Традиционно больше всего «отличников» в лицее «Развитие» города Пскова, школах №18 и №12, Инженерно-лингвистической гимназии, Псковском педагогическом комплексе, Псковском техническом лицее, а также в гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках.

Кроме того, в регионе выросло число 11-классников, кто получил на экзамене больше 80 баллов. Высоких результатов учащиеся достигли по химии, информатике, обществознанию, литературе, истории и другим предметам.

По результатам ЕГЭ-2017 в Псковской области сократилось количество школьников, не преодолевших базовый порог по математике. В 2016 году таких было 100 учащихся, в 2017 году — около 60 человек. «Двоечников» в этом году также стало меньше: в прошлом году не получили аттестат 69 человек, в 2017 году — 45.

Что касается нарушений в ходе сдачи ЕГЭ, один человек был удалён с экзамена с мобильным телефоном, ещё один — со шпаргалкой. По результатам ЕГЭ в апелляционные комиссии было подано 174 заявления, 29 из них было удовлетворено. По словам Александра Седунова, на протяжении многих лет эта цифра практически не меняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном центре — городе Пскове — в 2017 году сто баллов по различным предметам смогли получить 16 выпускников, а «двоечников» стало меньше.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕГЭ в Пскове: «двоечников» стало меньше