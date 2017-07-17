Крымский мост превратят в российский триколор

Симферополь, , 15:52 — REGNUM Благодаря подсветке арочные пролёты моста через Керченский пролив будут похожи на российский флаг. Об этом рассказал представитель заказчика проекта строительства, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».

По словам специалиста, на арке железнодорожной части моста завершён монтаж, сборку автодорожной арки закончат в ближайшее время.

«Сейчас активно ведутся работы по оснащению этих конструкций дополнительными элементами, такими как смотровые ходы, крепления для судовой сигнализации и крепления для архитектурной подсветки. Ведётся окраска этих арочных пролётных строений. Предусмотрена окраска в белоснежный цвет», — отметил Новиков.

По его мнению, он будет наиболее контрастно смотреться на фоне глади Чёрного и Азовского морей. Специалист также подчеркнул, что предусмотрена архитектурная подсветка: на железнодорожной части — красным цветом, а на автодорожной — синим.

«Это придает такую колористику, похожую на российский флаг», — добавил Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров и Краснодарский край, будет самым протяжённым в стране — 19 километров. Строительство ведётся за счёт средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.