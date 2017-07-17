ФСИН попросит суд освободить Антона Мамаева из-под стражи

Москва, , 15:48 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ по итогам медицинского освидетельствования попросит суд освободить из-под стражи осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева из-за тяжелого заболевания.

«Сегодня ФСИН России направит медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении инвалида первой группы Антона Мамаева из-под стражи», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе ФСИН пояснили, что врачебная комиссия городской клинической больницы имени Ерамишанцева завершила медицинское освидетельствование Антона Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

По информации ФСИН, осужденный Антон Мамаев сейчас находится в больнице СИЗО «Матросская Тишина» в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников. «Для осуществления ухода за ним закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Антона Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Антона Мамаева в больнице, и подтвердила, что будет ходатайствовать о его освобождении.

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