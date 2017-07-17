Армия Афганистана освободила от боевиков район в провинции Гильменд

Кабул, , 16:40 — REGNUM Силы безопасности Афганистана отвоевали южный район провинции Гильменд у боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 июля Reuters.

За два дня боев правительственные войска ликвидировали 50 террористов, а также уничтожили технику и снаряжение врага.

Контртеррористическая операция будет продолжена. Силы безопасности будут продвигаться дальше на юг к городу Гармсир.

Освобождение южного района провинции Гильменд имеет важнейшее значение, так как боевики теперь не смогут столь же активно угрожать крупному городу Лашкаргах.

Провинция Гильменд известна тем, что здесь производится огромное количество наркотических веществ.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет борьбу с правительством Афганистана. Целью террористов является установление на территории страны норм шариата.

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