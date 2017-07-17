Льготные лекарства за свой счёт: вина аптек или недосмотр правительства?

Москва, , 15:57 — REGNUM Отчёты чиновников правительства России об обеспеченности льготных категорий граждан лекарствами и оценка ситуации пациентами сильно отличаются. Такой вывод сделали эксперты Общероссийского народного фронта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По их словам, существует проблема с закупкой лекарств по рецептам — зачастую врачи отказываются выписывать препараты, которых нет в аптеках, при этом не все пациенты знают о возможности поставить рецепт на отсроченное обслуживание. В связи с этим возникает несоответствие между средствами, выделенными из бюджета, и в действительности полученными лекарствами.

«Результаты нашего мониторинга показывают, что низкое число отсроченных рецептов, о котором рапортует правительство, зачастую обеспечивается намеренно за счёт того, что врачи отказываются выписывать препараты, которых нет в аптеках, или же льготники просто не знают, что рецепт можно поставить на отсроченное обслуживание, и покупают лекарства за свои деньги», — отметил эксперт ОНФ, председатель исполнительного комитета общественной организации «Движение против рака» Николай Дронов.

Напомним, что два года назад, в мае 2015 года, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными органами исполнительной власти принять соответствующие меры по льготному обеспечению граждан лекарственными средствами. По истечении срока поручения, кабинет министров отчитался об исполнении, сообщив, что был увеличен норматив затрат в месяц на одного гражданина с 758 до 762,2 рублей. Всего было выписано более 9 млн рецептов на 12 млрд рублей, в том числе почти 1 млн рецептов на 3,9 млрд рублей за счёт средств региональных бюджетов. При этом, как отмечается в докладе правительства РФ, в целом по стране отсроченных рецептов, по данным на август 2016 года, оказалось всего 6 156 (0,07% от общего числа). Также уточняется, что в рамках закупки лекарств для больных гемофилией, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей по состоянию на 20 марта 2017 года было выписано почти 160 тыс. рецептов на 9,5 млрд рублей, из них на отсроченном обеспечении находится всего 32 рецепта.

При этом, по данным опроса ОНФ, половина опрошенных респондентов испытывает трудности с получением рецепта, а также записью к специалисту. Так, 654 человека столкнулись с отказом в выдаче рецепта, в большинстве случаев причина отказа — отсутствие необходимых лекарств в аптеке. Также выяснилось, что около трети опрошенных льготников не знают о возможности поставить рецепт на отсроченное обслуживание при отсутствии лекарств в аптеке, а из 489 человек, сделавших это, 211 так и не получили своих лекарств. Около 72% респондентов из-за отсутствия лекарств покупают их за свои деньги, а 65% льготников обращаются с жалобами на нехватку препаратов в специальные ведомства.

Как подтверждают результаты мониторинга Росздравнадзора, лекарственное обеспечение граждан жизненно необходимыми лекарствами составляет всего около 64%. Больше всего трудностей возникает у пациентов с ВИЧ-инфекцией и онкологией. В 70 регионах России отмечается отсутствие медикаменты для лечения этих заболеваний. Добавим, что опрос был проведен при поддержке организации «Движение против рака» и Всероссийского союза пациентов. В нем приняли участие 789 человек из 71 региона России, в их числе — инвалиды, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Эксперты ОНФ намерены обратиться в Минздрав с просьбой принять меры для улучшения ситуации с доступностью льготных препаратов и предлагают не снимать с контроля соответствующее поручение президента.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным жители Свердловской области пожаловались на проблемы в здравоохранении. В частности, ряд обращений затрагивал сложности с получением льготных лекарств. Отчеты чиновников об улучшении ситуации в медицине изрядно отличались от мнений граждан. По словам президента, получение льготных лекарств происходит на нерегулярной основе, а также имеет место скрытая приватизация — перевод муниципальных учреждений в платные клиники.

Подобные жалобы на нарушения в сфере лекарственного обеспечения льготников есть и в других регионах России.