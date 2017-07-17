ФСИН: Вопрос об освобождении Мамаева решит суд

Москва, , 15:41 — REGNUM Медицинское заключение инвалида Антона Мамаева, осужденного за разбой, будет направлено Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) в суд, который рассмотрит вопрос о его освобождении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСИН. Медицинское заключение на предмет наличия у Мамаева заболеваний, которые препятствуют содержанию его под стражей, дала врачебная комиссия городской больницы.

Заключение будет направлено в суд для принятия решения об освобождении. Осужденный за разбой инвалид первой группы Антон Мамаев находится в больнице при СИЗО Матросская Тишина.

Он содержится в палате, оборудованной для инвалидов-колясочников. Напомним, законодательство России предусматривает освобождение подозреваемых и обвиняемых в случае наличия у них ряда тяжелых болезней.

После того, как наличие у человека такого заболевания подтвердит независимая врачебная комиссия, документы для принятия окончательного решения направляются в суд.

Антон Мамаев обвинялся по уголовному дело о разбое, возбужденному осенью 2016 года. Как установили следствие и суд, вместе с Виктором Сероштановым, помогавшим инвалиду передвигаться, они похитили мотороллер, угрожая его владельцам насилием и предметом, «похожим на пистолет».

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