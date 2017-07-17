Новое в ПДД: Добавлены «электромобиль» и «гибридный автомобиль»

Москва, , 15:30 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее поправки в правила дорожного движения: вводятся новые дорожные знаки и регулируются некоторые термины.

Теперь в правилах дорожного движения появятся понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль», а также появились соответствующие дорожные знаки и разметка, обозначающие места зарядки и парковки для таких машин.

Также появятся знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и табличка «Экологический класс транспортного средства». Эти нововведения, как считают в правительстве РФ, помогут снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Кроме того, будет урегулирован режим проезда транспорта с высоким уровнем выбросов вредных веществ. Преимущества получат транспортные средства с низким уровнем выброса.

Действие знака «Остановка запрещена» будет распространено на маршрутный транспорт вне зоны остановок. Из терминов будут скорректированы «пешеходная зона», «разделительная полоса» и «островок безопасности».

По тротуарам и пешеходным дорожкам смогут ездить велосипедисты до 14 лет, если их сопровождают взрослые. Такая мера позволит повысить их безопасность.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведевподписал постановление с поправками в ПДД, которое запрещает оставлять детей до семи лет одних в припаркованных автомобилях — они должны быть под присмотром совершеннолетних. В новой редакции ПДД разрешается водителям перевозить детей на заднем сидении с 7 до 11 лет включительно, используя только ремни безопасности. Перевозка детей с 12 лет на переднем сидении должна осуществляться с использованием автокресла.

Кроме того, согласно новым правилам, в случае непосредственного выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка дошкольного возраста (младше 7 лет) в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности.

Отметим, что с 12 лет подростки могут ездить как взрослые — на любом пассажирском месте и пристегнувшись ремнем безопасности. Новые правила вступили в силу с 12 июля. Также 10 июля был изменен порядок регистрации транспортных средств.

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