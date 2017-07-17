Вспышки энтеровирусной инфекции на Дону нет, но число заболевших растёт

Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростовской области число заболевших энтеровирусной инфекцией возросло до 59 человек. Наиболее «летний грипп», как иначе называют энтеровирус, распространён в городе-миллионнике. Это следует из информации, размещённой на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора, передаёт ИА REGNUM 17 июля.

Так, в Ростове-на-Дону за помощью к врачам обратились 47 человек. Пять случаев заболеваемости зафиксировано в городе Шахты. В отдельных городах и районах по одному жителю Дона подхватили энтеровирус. Вызвала ли болезнь какие-либо осложнения, не сообщается.

Вместе с тем, эпидемиологи успокаивают: вспышки заболеваемости не зарегистрировано. Противодействовать распространению вируса решено с помощью профилактики.

Отметим, что «летний грипп» распространяется в основном в дни летних каникул. Медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты и запрещают пить сырую воду из-под крана. Ещё одна из основных причин заболевания — купание в водоёмах.

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Напомним, всплеск энтеровирусной инфекции произошёл на Дону летом 2013 года в детском саду Ростова-на-Дону «Теремок» 4 июня. Один ребёнок умер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего с 3 июня по 6 сентября в Ростовской области было зафиксировано более 500 случаев энтеровирусной инфекции у детей. У 73 заболевших вирус вызвал осложнение в виде острого серозного менингита. Подхватили «летний грипп» дети в Таганроге, Азове, Батайске, Азовском, Сальском, Неклиновском районах. Энтеровирус поразил не только детей, но и взрослых, а затем перебрался и в соседние регионы России.

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