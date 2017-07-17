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Для трудовых мигрантов в Москве сняли обучающий фильм

Общество

Показ фильма «В Москву на заработки» в ближайшее время пройдет в Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и на Украине

Для трудовых мигрантов в Москве сняли обучающий фильм
JM Fumeau

Москва, 17 июля 2017, 15:16 — REGNUM  Многофункциональный миграционный центр Москвы выпустил обучающий мини-фильм для помощи иностранным гражданам, планирующим приехать на заработки в столицу. Об этом сообщается на сайте центра.

«Наш фильм («В Москву на заработки») является своего рода видео-инструкцией для потенциальных трудовых мигрантов, собирающихся на заработки в Москву», — отметил глава миграционного центра Москвы Николай Федосеев, комментируя выход фильма.

По его словам, в фильме показан процесс оформления рабочего патента в Миграционном центре Москвы, где созданы все условия для получения услуги «быстро, качественно и в доброжелательной атмосфере».

Отмечается, что показ фильма «В Москву на заработки» в ближайшее время пройдет в Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и на Украине.

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