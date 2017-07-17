Дело журналиста Соколова: обвинение запросило 4 года колонии

Москва, , 14:43 — REGNUM Государственный обвинитель попросил назначить для журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, четыре года колонии общего режима. Об этом 17 июля сообщает РАПСИ.

В Тверском районном суде Москвы стартовали прения сторон в рамках дела об организации деятельности экстремистской организации. Речь идет о работе Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), которую следствие считает продолжателем деятельности «Армии воли народа» (АВН, организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо Соколова, фигурантами дела являются Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов, а также публицист Юрий Мухин. Для Барабаша и Парфенова прокуратура запросила по 4 года колонии общего режима, для Мухина — 4,5 года.

Ранее Мухин признался, что вместе с другими фигурантами участвовал в работе ИГПР ЗОВ. При этом он отметил, что Межрегиональное общественное движение «За ответственную власть» (МОД ЗОВ) было организовано за три года до того, как организация была закрыта, при этом создание инициативной группы началось еще в 2010 году.

Отмечается, что группа преследовала целью проведение референдума для введения прямой ответственности власти перед народом на уровне Конституции.

Соколову, Парфенову и Барабашу инкриминируют продолжение деятельности запрещенной организации. Следствие считает, что фигуранты действовали с целью «расшатывания политической обстановки в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем». Соответствующее уголовное дело было возбуждено в 2016 году по статье 282.2 УК РФ, «Организация деятельности экстремистской организации».