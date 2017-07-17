Итоги ЕГЭ в Севастополе: с математикой стало лучше, с биологией – плохо

Севастополь, , 14:23 — REGNUM Департамент образования Севастополя констатирует, что в этом году ученики школ сдали математику лучше, чем в прошлом — количество «неудов» уменьшилось почти втрое. Об этом на аппаратном совещании в правительстве 17 июля заявил директор департамента Михаил Родиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для нас ключевым был результат по математике. В прошлом году на «два» сдали 650 человек. На сегодня не сдавших математику — 233 человека. При этом «базовую» математику сдали на «пятерки» 671 человек. В прошлом году эти цифры были диаметрально противоположные», — прокомментировал он итоги экзаменов в девятых классах.

Вместе с тем, согласно отчету, среди выпускников 11 классов не преодолели требуемый порог 23,5% учеников, сдававших ЕГЭ, и почти 3% — по базовой математике.

Родиков считает, что неплохие итоги экзамена — это результат курсов повышения квалификации предметников-математиков.

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Самый большой «провал» у севастопольских выпускников — в естественных науках. Биологию не сдали 33,7% учащихся, а химию — 29,7%.

Родиков подчеркнул, что при общем «улучшении итогов» по русскому языку, в этом году никто не набрал 100 баллов по этому предмету, в то время как в 2016 таких было 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускники школ предпочитают сдавать ЕГЭ вместо основного базового экзамена: практически все выпускники 11-х классов образовательных учреждений Севастополя предпочли сдавать итоговую государственную аттестацию (ГИА) вместо основного базового экзамена, предусмотренного переходным периодом.

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