Капремонт Нагатинского моста завершен в Москве

Москва, , 14:05 — REGNUM Капитальный ремонт Нагатинского моста в Москве, который длился около двух лет, официально завершен. Об этом, как передает M24.ru, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотревший результаты реконструкции.

«Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта следующие 40−50 лет», — сказал градоначальник.

При этом Собянин добавил, что город в последние годы в 15 раз увеличил объем ремонта мостов, тоннелей и пешеходных переходов.

Благодаря этому власти столицы планируют на несколько десятилетий обеспечить безаварийное функционирование дорожной инфраструктуры.

Читайте также: Собянин: В мире наступила эпоха агломераций

Читайте также: Депутаты ГД просят Собянина не тратить 6 млрд рублей на подсветку деревьев