«Капремонт домов малопривлекателен для строителей»

Калуга, , 14:07 — REGNUM Пул добросовестных строителей будет создан в Калужской области в 2018 году. Об этом было заявлено сегодня, 17 июля, на заседании регионального кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, участники заседания обсудили ситуацию, которая сложилась с жильцами дома на улице Болдина в Калуге, где практически на год затянулся капитальный ремонт крыши. Все это время квартиры жильцов верхнего этажа заливали дожди, да и температура воздуха в холодные дни не отличалась от уличной. Между тем, дочинить крышу ремонтники обещали еще осенью 2016 года, затем сроки сдвинулись, до конца июня 2017 года. За это время на многострадальном объекте поменялось 5 рабочих бригад. Оказалось, что подрядная организация не рассчитала свои финансовые возможности и поэтому у ремонта крыши оказалась столь долгая история. В настоящее время работы на крыше практически закончились, но, несмотря на положительное решение вопроса, данная подрядная организация новых подрядов в калужском регионе уже не получит.

Эти и другие случаи срывы работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов подвигли к созданию в регионе государственного учреждения, которое займется подстраховкой на случай экстренного проведения аварийных работ или когда появляются проблемы, связанные с неисполнения подрядчиком своих договорных обязательств. Об этом сообщил на заседании областного правительства губернатор Анатолий Артамонов.

«Нам без этого не обойтись. Ведь для добросовестного строителя на этих капитальных ремонтах привлекательности мало. Больше скандалов, чем прибыли. Поэтому иногда нам придется, какие-то вещи брать на себя, для того, чтобы люди не оставались в зиму с раскрытыми кровлями. Учреждение должно быть создано на период становления системы капитального ремонта многоквартирных домов. В случае работы недобросовестного подрядчика должна быть организация, которая своевременно завершит ремонт. Существовать она, разумеется, будет не всегда, но в настоящее время она необходима. Незавершенных работ при капремонте не должно быть в принципе», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, пятиэтажный дом №17 по улице Болотникова в Калуге, при уличной температуре минус 20 градусов буквально остался без крыши, а в квартирах температура воздуха не поднималась выше плюс 11 градусов.

Так, спасаясь от холода, ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна Юдина вынуждена была ставить в комнате нагретые на плите сковородки. В квартире у ветерана войны зияет дыра в потолке, которую пробили строители, ремонтируя в доме проводку. Ее замкнуло после того, как квартиру затопило во время обильных осадков в конце 2016 года.

Между тем, в калужском региональном управлении СК России, решили организовать проверку по опубликованному материалу на сайте информационного агентства ИА REGNUM «В Калуге ветеран войны греется сковородками в замерзшем доме без крыши». В частности, следователи намерены проверить действия работников организации, выполняющих ремонт кровли, а также дать юридическую оценку действиям контролирующих органов.

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