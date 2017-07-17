Марий Эл отпраздновала Сабантуй

Йошкар-Ола, , 13:52 — REGNUM В Марий Эл прошел Сабантуй. В этом году праздник посвящен 20-летию Республиканского центра татарской культуры. На торжество приехали делегации со всех районов республики, а также соседних регионов, сообщили ИА REGNUM в правительстве Марий Эл.

В торжестве принял участие врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, народный поэт Татарии и заслуженный работник культуры Марий Эл Роберт Минуллин, депутат Госсовета Татарии Анастасия Исаева и многие другие. Праздник стал площадкой для встреч не только татар, но и представителей других народов, живущих в Марий Эл и за ее пределами. Почетным гостям вручили полотенца, исторически у татар это самый ценный подарок.

«Сабантуй — радостный праздник, который давно вышел из своих традиционных границ и стал поистине всенародным для нашей многонациональной страны. Трудно найти в России человека, который не слышал бы про Сабантуй или хотя бы раз не принимал участие в его праздновании. Этот праздник отмечают на Урале, в Тюмени, в этом году Сабантуй отметили в столице Франции — Париже», — сказал Евстифеев, приветствуя собравшихся.

Глава региона подчеркнул, что Сабантуй — это праздник, который объединяет народы, и поздравил участников с торжеством, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия, процветания, мирной и счастливой жизни.

«Республика Марий Эл многонациональная, но все народы живут дружно. Отношения являются искренними, а праздники широкими, по-российски широкими и очень веселыми», — подчеркнул Евстифеев.

Особый интерес вызвали народные забавы: бег с коромыслом, с яйцом в ложке, битье горшков, ходьба на ходулях, доставание монетки из простокваши. Кульминацией стали состязания в силе и ловкости — национальная борьба на поясах, праздничные танцы татар.

Празднование Сабантуя знаменует сближение жителей Марийского края, которые бережно относятся к своим корням, сохранению традиций, языка и культуры.

Сабантуй не только приобщает молодежь к традициям старших поколений, к самодеятельному художественному творчеству, к занятиям национальными видами спорта, но и демонстрирует хлебосольство и гостеприимство людей. Не случайно в этот день наравне с чак-чаком гостям подают каравай.