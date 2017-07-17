Растущие цены и войны все больше пугают жителей России: опрос

Москва, , 13:50 — REGNUM Наиболее серьезные опасения жителей России связаны с увеличением цен и международными конфликтами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Стоит отметить, что по сравнению с летом 2016 года и началом 2017 года актуальность большей части проблем выросла. В качестве показателя используется так называемый индекс страхов — значение, колеблющееся в пределах от — 100 до 100. Большему значению соответствует большая, по мнению опрошенных, вероятность наступления того или иного события.

Так, индекс страхов, связанных с удорожанием или исчезновением из продажи товаров, обесцениванием сбережений составил по итогам июня 2017 года 27 пунктов. В январе показатель составлял 17 пунктов, в мае — 23, июне 2016 года — 21 пункт.

На втором месте — опасения из-за международной напряженности, конфликтов или военных действий между государствами. Здесь текущий индекс — 20 пунктов (как и годом ранее), в то время как в январе он составлял 12, в мае — 19 пунктов.

Далее идут проблемы со здоровьем и трудности в сфере медицинского обслуживания. В январе индекс был нулевым, в мае вырос до 4, в июне составил 8 пунктов (в июне 2016 года — 1 пункт).

Риски, связанные с преступностью, стали волновать жителей РФ чуть меньше: 3 пункта против 5 годом ранее. Индекс страхов в связи с внутренними беспорядками в стране — 1 пункт.

Незначительно беспокоят респондентов проблемы, обусловленные снижением доходов из-за урезания зарплаты или перевода на менее оплачиваемую работу, а также потеря рабочего места. Здесь показатели — минус 3 и минус 18 соответственно.

Замыкает рейтинг индекс, связанный с конфликтами в семье или разрывом с близкими людьми, его текущее значение — минус 47 пунктов. С июня 2015 года показатель колебался от минус 42 до минус 53 пунктов.

По словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, в июне закрепилась проявившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов. Это говорит о неустойчивости оптимизма общества по отношению к преодолению кризиса и сохранению политической стабильности.

«Главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность. Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику», — отметил эксперт.

Участниками опроса, который проводился в 130 населенных пунктах 46 субъектов РФ, стали 1600 человек старше 18 лет. Исследование проходило в период с 22 по 27 июня 2017 года.

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