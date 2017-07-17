В Крыму начали борьбу с автомобилями у береговых линий

Симферополь, , 13:43 — REGNUM Власти Крыма начали борьбу с размещением автомобилей на дорогах, располагающихся в границах водоохранных зон и не имеющих твёрдого покрытия. Об этом сообщают 17 июля «Примечания».

В частности, соответствующие информационные щиты появились на обочинах трассы в районе поселка Заозерный под Евпаторией. На плакатах сообщается, что запрет установлен Росприроднадзором «в границах водоохранных зон» под угрозой штрафа от 3 тыс. рублей.

Отметим, что параллельно в Крыму развивается система платных автокемпингов у пляжей. Действующие автокемпинги в Крыму пока расположены в основном на западе, юге и юго-востоке полуострова. В июле министерство курортов довело их количество до 12 и указало еще 13 мест, где они скоро появятся.

Так, предлагается вложить примерно 525 млн рублей и создать кемпинговый поселок недалеко от дороги Евпатория-Симферополь, где пока останавливаются все желающие.

По данным «Примечаний», практически все кемпинги по проекту крымского Минкурортов находятся на отдалении от берега — от нескольких сотен метров до нескольких километров, а стоимость размещения транспортного средства на них варьируется около 500 рублей в сутки. Несогласных обещают штрафовать за нарушение водоохранной зоны даже в глуши.