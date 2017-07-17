Из Турции депортировано за связи с террористами более 800 граждан РФ

Анкара, , 13:21 — REGNUM Власти Турции закрыли въезд в страну для четырех тысяч граждан РФ, которые подозреваются в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в докладе МВД Турции.

В список внесены 4 тыс. 128 человек, они не смогут въехать в Турцию. Всего в список лиц, подозреваемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), внесены данные 53 тыс. 781 человека, это граждане 146 стран.

Больше всего в черном списке граждан Саудовской Аравии (7 тыс. 523 человека), Туниса (4 тыс. 605 человек) и России.

Из Турции с 2011 года по причине связей с террористами было всего депортировано 804 гражданина РФ, 435 граждан Индонезии и 308 граждан Таджикистана.

Ранее в Турции была найдена семья из России, которая пыталась попасть на территорию Сирии. Как сообщило российское посольство в Анкаре,Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Каачари и двое детей отправлены в миграционную тюрьму в городе Антакья (Турция).

Турецкие власти предъявили обвинения Ухановой и Каачари в том, что они собирались влиться в ряды террористов на сирийской территории.