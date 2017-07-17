«Сталин газированный»: на Ставрополье выпустили лимонад с портретом вождя

Ставрополь, , 13:20 — REGNUM Новый газированный напиток «Вождь» с портретом Иосифа Сталина на этикетке обнаружили на днях на прилавках магазинов покупатели в Ставропольском крае. Безалкогольный газированный крюшон, как следует из записи на этикетке, производится компанией, занимающейся розливом лечебных, питьевых вод и безалкогольных напитков.

Расположено производство в посёлке Иноземцево, передает НТВ. В состав нового напитка, который, как пишут производители, изготовлен по старинной грузинской рецептуре, входят натуральные фруктовые и травяные настои, а также экстракты плодов и листьев экзотического растения гуанабана.

Вызывает удивление рецептура старинного грузинского напитка, которая, как пишут производители известна еще с XIX века, в состав которой входит экзотический фрукт, произрастающий в Латинской Америке. Возникают также вопросы, насколько известен был этот напиток в свое время вождю и отчего именно его портрет оказался на бутылке.

В соцсетях появление нового напитка не осталось незамеченным. В комментариях его окрестили даже «Сталин газированный».

«Купила вождя за полтинник в задрипанной бакалее на КМВ. Разливают вождей в поселке Иноземцево. Напиток не просто газировали, а добавили в него иноземный плод — гуанабану. В рекламке написали, что прилив сил и бодрость мне теперь обеспечены. Боюсь даже открывать», — написала жительница края Наталья Россабина, выложившая фото бутылки с новоявленным напитком.

Пользователи соцсетей активно комментируют появление «Вождя», одни собираются возить его как сувенир друзьям, другие советуют приложить к бутылке еще списки погибших в ГУЛАГе — «отличный подарок получится».

Есть и такие, кто считает, что «непорядочно так унижать имя человека, который выиграл Великую Отечественную войну.