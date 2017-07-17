В Красноярске пройдут Дни Северной Осетии

Красноярск, , 13:12 — REGNUM Жители и гости Красноярска смогут познакомиться с культурой и бытом осетинского народа — впервые в Красноярске 22 и 23 июля в 12:00 на острове Татышев состоится большой праздник «Дни Республики Северная Осетия — Алания в Красноярском крае». Организаторы мероприятия обещают воссоздать для красноярцев весь национальный осетинский колорит, поэтому всем жителям и гостям города, которые никогда не были на Северном Кавказе, но всегда мечтали побывать, обязательно стоит прийти на праздник.

Сегодня, 17 июля, в Татышев-парке состоялось выездное совещание по подготовке праздника с участием представителей Красноярской региональной осетинской национально-культурной автономии «Иристон» и администрации города Красноярска. Уже сейчас на острове Татышев возводят временные быстровозводимые конструкции. Здесь появится выставочный павильон 480 кв. м, сторожевая башня, осетинский дом и комплекс подворий.

В первый день в восточной части острова состоится открытие музейно-выставочного комплекса, где все желающие смогут увидеть национальный осетинский костюм, познакомиться со скульптурой, живописью и графикой художников РСО-Алания, посетить «Выставку дореволюционной фотографии». В Красноярск уже приехали костюмы из коллекции Изольды Гогичаевой — основателя художественно-производственных мастерских Государственного академического Мариинского театра, открытых во Владикавказе по инициативе Валерия Гергиева. Ее предприятие отмечено множественными наградами.

«В Красноярске впервые пройдут Дни Северной Осетии. Сама идея принадлежит главе города Эдхаму Акбулатову, — говорит председатель ассоциации народов юга России, представитель организаторов Владимир Гуриев. — Она возникла, когда мы обсуждали вопрос задействования площадки Татышев-парка. В итоге мы решили провести праздник с большим размахом, чтобы по максимуму, насколько это будет возможно, показать красноярцам культуру осетинского народа. В рамках мероприятия четыре музея будут демонстрировать свои экспонаты. Будет представлена скульптура, живопись, современное искусство, ювелирные изделия мирового уровня. Кроме того, в Татышев-парке появятся подворья осетинского быта, сторожевая башня, к которой будет пристроен осетинский дом в старинном виде, каким он был 300−400 лет назад. Мы покажем его в полном убранстве, со всеми элементами быта. Здесь же пройдут мастер-классы для детей по рукоделию и созданию национальных кукол. Специально приедут специалисты из Северной Осетии. Конечно же, будет представлена осетинская кухня. На глазах у всех будут готовиться блюда, это осетинские пироги всех видов и будут рассказывать, как это делается, откроем все секреты».

На большом экране главной сцены будут проходить показы художественных фильмов, а также документальных фильмов о выдающихся дирижерах Северной Осетии (Валерий Гергиев, Туган Сохиев, Тимур Зангиев), о всемирно-известной коллекции «Скифское золото», представленной в кладовых Государственного Эрмитажа, документальные фильмы проекта «Алания-44 Долгота».

Для самых маленьких гостей праздника будут работать специальные детские площадки, где ребят будут обучать национальным танцам. Кроме того, организаторы готовят для детей сюрпризы и подарки.

23 июля в 12:00 защитник красноярского «Енисея» Давид Мильдзихов — воспитанник осетинского футбола, покажет свое мастерство юным красноярцам, увлекающимся кожаным мячом. Его поддержат коллеги — игроки из футбольной команды «Енисей».

Одним из самых ярких событий праздничного мероприятия станет концерт, где выступит солистка Пермского театра оперы и балета Зарина Абаева, эстрадный оркестр им. Кима Суанова, ансамбль народного танца «Маленький Джигит», известный танцор, актер театра и кино Алан Кокаев, единственная в мире девочка-дирижер симфонического оркестра Дана Муриева и другие артисты.

«Подготовка и проведение Дней Республики Северная Осетия — Алания является составляющей той работы, которую в целом администрация города проводит со всеми национально-культурными объединениями на территории города, реализуя политику в сфере межнациональных отношений, — рассказывает заместитель руководителя департамента главы города администрации Красноярска Денис Антонов. — Одним из направлений этой политики является создание в городе условий, которые бы позволили красноярцам познакомиться, соприкоснуться с культурой, представленных сегодня в Красноярске народов, и именно для этого мы обустроили замечательную площадку на острове Татышев, которая стала местом предъявления многонациональной специфики города Красноярска, местом проведения национальных и межнациональных праздников. Дни Северной Осетии занимают своё место в череде национальных праздников. В предстоящие выходные этот праздник гостеприимно откроет свои двери для всех желающих. Каждый, кто окажется здесь, получит уникальную возможность окунуться в колоритную неповторимую атмосферу Северного Кавказа».

Программа Дней Республики Северная Осетия — Алания в Красноярском крае 22−23 июля 2017 года

о. Татышев (восточная сторона)

22 июля

12.00 — 20.00 Работа музейно-выставочного комплекса (павильон):

«Национальный костюм» и «Национальные традиции и обряды». Коллекция этнографического костюма народов Северного Кавказа «Новое время древнего искусства» Изольды Гогичаевой. Выставка откроется традиционными обрядовыми ритуалами «Мыды кус» — угощения и дары от осетинской невесты. Первые посетители женщины получат в дар специальную ложечку, платок и фартук, а мужчины будут одарены традиционной национальной рубашкой от мастерской Изольды Гогичаевой. Демонстрация национального костюма или его деталей будет сопровождаться рассказом об истории, символике и способах изготовления представленных изделий;

«Осетинское искусство». Выставка произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства мастеров РСО-Алания от Государственного бюджетного учреждения культуры художественного музея имени М.С. Туганова.

«Выставка дореволюционной фотографии» — проект Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра Владикавказский научный центр РАН.

12.00 — 20.00 работа экспозиции «Традиционный осетинский дом» с военно-сторожевой башней. Демонстрация быта, национального осетинского кино, мастер-классы.

12.00 — 20.00 Мастер-класс по приготовлению осетинских блюд (шатер). Состоится мастер-класс по приготовлению традиционных осетинских блюд, где все желающие смогут раскрыть секреты осетинских кулинаров. Демонстрация будет сопровождаться повествованием красочных легенд, связанных с национальной кухней осетин. Гости смогут попробовать осетинские пироги, сыр и безалкогольное пиво.

12.00 — 20.00 Работа спортивной площадки. Стрельба из лука, волейбол.

16.00 — 16.30 Торжественное открытие.

16.30 — 19.00 Концертная программа (сцена):

Зарина Абаева — солистка Пермского театра оперы и балета

Олег Тайсаев — солист Национального государственного театра оперы и балета РСО-Алания. Народный Артист РСО-Алания

Тимур Илаев — солист Национального государственного театра оперы и балета РСО-Алания

Дзамболат Дулаев — приглашенный артист Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Д.А. Бертмана

Зарина Дзахоева — заслуженная артистка РСО-Алания, солистка Государственного эстрадного оркестра им. Кима Суанова

Тимур Сланов — лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Надежда» благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой»

Алан Кокаев — режиссер-хореограф, актер театра и кино, двукратный лауреат гран-при конкурса молодых балетмейстеров имени Р.В. Захарова «Мария», обладатель личного приза Махмуда Эсамбаева «Хрустальный тореадор»

Дана Муриева — дирижер симфонического оркестра — студентка теоретического и струнного отделения Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева, стипендиатка фонда Мстислава Ростроповича

Образцовый ансамбль народного танца Республики Северная Осетия — Алания «Маленький Джигит», лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова;

Группа «FIDAN» (ретро-шлягеры, осетинские народные и авторские песни)

19.00 — 20.00 Мастер-классы по исполнению осетинских народных песен, танцев, игре на инструментах (площадка между сценой и трибунами)

23 июля

12.00 — 18.00 Работа музейно-выставочного комплекса (павильон):

«Национальный костюм» и «Национальные традиции и обряды». Коллекция

«Осетинское искусство»

«Выставка дореволюционной фотографии»

12.00 — 18.00 Работа экспозиции «Традиционный осетинский дом» с военно-сторожевой башней

12.00 — 18.00 Работа спортивной площадки, футбол (мастер-класс Д. Мильдзихова) и игроков ФК «Енисей».