Подписанную Ленноном для своего убийцы пластинку продадут в США

Вашингтон, , 13:01 — REGNUM В США на аукционе хотят продать пластинку Double Fantasy, которую гитарист The Beatles Джон Леннон подписал для своего убийцы Марка Чепмена всего за несколько часов до своей смерти. Об этом сообщает Planet Today.

«Пластинка, на которой записан альбом Double Fantasy, созданный гитаристом культовых The Beatles Джон Ленноном и Йоко Оно, принадлежала Марку Чепмену — убийце Леннона», — говорится в сообщении.

Организаторы торгов надеются выручить за продажу пластинки более $1,5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 1980 года Марк Чепмен выстрелил Леннону в спину в тот момент, когда всемирно известный музыкант вместе со своей супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи домой. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть Леннона от потери крови.