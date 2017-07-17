96% выпускников Севастополя выбрали ЕГЭ

Севастополь, , 13:01 — REGNUM Практически все выпускники 11-х классов образовательных учреждений Севастополя отдают предпочтение сдаче итоговой государственной аттестации (ГИА) вместо основного базового экзамена, предусмотренного переходным периодом. Об этом на аппаратном совещании в правительстве 17 июля заявил директор департамента образования Михаил Родиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что ученикам Республики Крым и Севастополя разрешено сдавать либо итоговую аттестацию, результаты которой действуют во всей России, либо основного государственного экзамена, итоги которого действуют на территории полуострова.

«В 2015 году приняли решение, о том, чтобы пройти эту процедуру сдачи ЕГЭ 49% учащихся, в прошлом году 83%, в 2017 году — 96%», — сказал Родиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобразования планировало сделать сдачу ЕГЭ обязательным для школьников Крыма и Севастополя в 2016 и в 2017 годах. Однако введение этой нормы отсрочили до 2018 года, сейчас выпускники сдают госэкзамен по желанию.

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