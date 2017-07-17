Власти КНР эвакуировали 49 туристов с островов в Южно-Китайском море

Пекин, , 12:39 — REGNUM Министерство транспорта КНР подтвердило информацию об эвакуации 49 китайских туристов с острова Наньпэн, расположенного в акватории Южно-Китайского моря. По данным транспортного ведомства, в настоящее время туристы находятся в полной безопасности.

Спецоперация с привлечением вертолета и спасательного катера была проведена ранним утром 17 июня. Четыре туристические группы отправились на необитаемый остров Наньпэн накануне объявления тревоги из-за приближающегося тайфуна Талас, пишет «Чжунго синьвэнь».

Из-за резкого ухудшения погоды туристы не смогли самостоятельно вернуться на материк стало невозможно. Туристы связались со спасателями, менее чем через час 49 граждан КНР были эвакуированы с помощью вертолета на корабль, который доставил туристов в г. Янцзян, расположенный в провинции Гуандун.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, скорость ветра в эпицентре тайфуна Талас достигает 23 м/с. Основой удар стихии обрушится на побережье Вьетнама, Талас «зацепит» китайскую территорию лишь по касательной.

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