В РФ зафиксировано около 700 случаев клещевого энцифалита

Москва, , 12:36 — REGNUM Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости клещевым энцифалитом — в России зарегистрировано 692 случая и 2040 случаев боррелиоза. При этом, по данным ведомства, количество заболевших в 2017 году ниже уровня 2016 года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период.

«По состоянию на 14 июля 2017 года, в медицинские организации обратились 384 874 человека по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням», — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось в 1,8 раза, Вологодской области — в 1,5 раза, Санкт-Петербурге — в 1,3 раза, в Московской области, Пермском крае — в 1,2 раза.

Акарицидные обработки проведены на 220 тысячах гектаров, выполнение плана обработок — 160%, уточнили в пресс-службе.