Украина и ДНР почтили память погибших пассажиров сбитого «Боинга»

Донецк, , 12:31 — REGNUM Сегодня, 17 июня, в ДНР провели митинг-реквием, приуроченный к 3-й годовщине авиакатастрофы «Боинга-777». Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

«В рамках траурного мероприятия состоится митинг памяти и панихида по погибшим в авиакатастрофе, а также возложение цветов к памятному знаку. Место проведения: пос. Грабово, Шахтерский район ДНР. Время: 11:00», — говорится в сообщении.

Ранее, 16 июля, Генпрокуратура ДНР сообщила о приостановлении следствия по делу о катастрофе рейса МН17 малайзийского Boeing-777.

«После окончания процедуры передачи (обломков Boeing-777), по результатам которой составлены соответствующие протоколы, предварительное следствие по уголовному делу приостановлено», — информирует прокуратура ДНР.

В свою очередь, 17 июля президент Украины Петр Порошенко назвал авиакатастрофу «дерзким преступлением».

«Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия, которая невыразимой болью прозвучала в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом вице-премьер-министр, глава министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко назвал катастрофу MH17 «преступлением без срока давности».

В свою очередь, экс-заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова напомнила, что виновные в трагедии до сих пор не наказаны. «Сегодня третья годовщина трагедии МН17. Виновные до сих пор не наказаны», — написала она в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в небе над Шахтерским районом (Донбасс) был сбит Boeing-777 компании «Malaysia Airlines», который выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли 298 человек, в том числе маленькие дети. В июле прокуратура ДНР завела уголовное дело по факту катастрофы. В ноябре 2014 года, сентябре и октябре 2015-го следователи ДНР передали экспертам из Нидерландов в присутствии наблюдателей ОБСЕ фрагменты Boeing и личные вещи его пассажиров, найденные на месте катастрофы.