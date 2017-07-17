В Карачаево-Черкесии за год построят 7 парков

Черкесск, , 12:27 — REGNUM Парковое хозяйство Карачаево-Черкесии прирастет в 2017 году семью новыми зонами отдыха. Один из парков будет создан в городе Черкесске. Еще шесть появятся в пяти районах республики.

Так, новые парки будут разбиты в поселке Майский Прикубанского района, в поселке Московский Усть-Джегутинского района, в поселке Эркен-Шахар Ногайского района, в ауле Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района, в поселке Медногорский Урупского района, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Новые места отдыха для жителей региона будут созданы в рамках проекта «Формирование комфортной среды». По данным Минстроя республики, в настоящее время уже утверждены дизайн-проекты новых и реконструированных парковых зон. Идет подготовительная стадия реализации проектов.

Читайте также: Городской парк в столице Карачаево-Черкесии будет доступен для инвалидов

Отметим, что Карачаево-Черкесия является участницей партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов». Этот проект реализуется с 2017 по 2019 годы. В нем принимают участие города, в которых проживают около 250 тыс. жителей.

Задачей проекта является создание для жителей комфортной среды, обустройство мест отдыха населения. В реализации проекта участвуют сами жители, отметил депутат Народного собрания КЧР Александр Савенко. В каждом из населенных пунктов, где реализуется проект, состоялось общественное обсуждение дизайн-макетов, были внесены изменения в связи с пожеланиями горожан и сельчан.